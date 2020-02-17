РПЦ: гонения на церковь в Черногории и на Украине осуществляются по одному сценарию

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Гонения на православную церковь в Черногории и на Украине осуществляются по одному сценарию и управляются одной рукой. Об этом заявил в понедельник председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в ходе встречи с министром инноваций и технологического развития Сербии Ненадом Поповичем в Белграде.

"Митрополит Иларион подчеркнул, что закон о свободе вероисповедания направлен против интересов Сербской православной церкви. Он напомнил, что спорный закон дает государству право отчуждать церковное имущество, что является недопустимым. Он подчеркнул, что существует сходство между ситуациями в Черногории и на Украине, где режимы под предлогом создания национальной церкви осуществляют гонения канонически признанных Сербской и Русской православных церквей", - сообщила пресс-служба министра. "Очевидно, что одна и та же рука управляет этими событиями, и речь идет об одном и том же сценарии", - цитирует пресс-служба слова митрополита.

В свою очередь, Попович назвал происходящее "частью старого сценария ослабления сербского и русского народов, единственных, сохранивших независимость, свободу и силу православной веры".

Собеседники также обсудили создание Духовного центра РПЦ в Белграде при подворье Московского патриархата. Было отмечено, что такая инициатива пользуется поддержкой правительства Сербии и мэрии Белграда.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.