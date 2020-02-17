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ФОМ: почти 60% россиян считают, что маткапитал на первого ребенка повысит рождаемость

Две трети респондентов считают сумму выплаты существенной
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (59%) считают, что введение материнского капитала на первого ребенка приведет к повышению рождаемости в России. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на его сайте.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей.

Согласно материалам опроса, 34% россиян ожидают значительного повышения рождаемости и еще 25% - незначительного повышения. В том, что выплаты никак не повлияют на рождаемость, уверены 28%.

Две трети респондентов (67%) считают сумму выплаты на первого ребенка существенной, четверть опрошенных - не очень существенной. При этом треть респондентов отметили, что если бы они задумались о рождении ребенка, выплата повлияла бы на их решение, 55% - что нет.

В целом россияне (88%) положительно отнеслись к идее выплаты материнского капитала при рождении первого ребенка. Против высказались 6% респондентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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