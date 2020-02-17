Псковское УФАС проверит музыкальную школу, где закупили стулья по 100 тыс. рублей за штуку

ПСКОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Псковской области начали проверку государственной закупки, по которой администрация Пскова за счет федерального бюджета приобрела для музыкальной школы №1 имени Николая Римского-Корсакова 54 стула, стоимость каждого из которых составила более 100 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления Ольга Милонаец.

Тема о закупке дорогостоящих стульев, выполненных из бука и обитых бархатом, вызвала резонанс в региональных СМИ и привлекла внимание общественности. Некоторые из активистов Пскова обратились в УФАС, с просьбой проверить законность приобретенной мебели. Она была закуплена властями за счет средств резервного фонда правительства РФ в рамках реконструкции учреждения. Всего на капитальный ремонт, закупку музыкальных инструментов и оборудования для школы регион получил 150 млн рублей.

"Мы вышли на внеплановую проверку... по наличию сговора между организатором и участником. 13 млн 367 млн рублей - это именно закупка мебели: столы, стулья для музыкальной школы. Это в рамках федеральной программы по обеспечению музыкальных школ оборудованием, ремонтом, музыкальными инструментами", - сказала Милонаец.

По словам собеседницы агентства, в последствии материалы проверки могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. По оценке представителей ведомства, на приобретение 54 стульев было направлено более 5 млн рублей. Милонаец также отметила, что УФАС подозревает руководство школы в нарушении так называемого национального режима - когда учреждения не имеют права закупать иностранные товары за счет бюджетных средств и обязаны отдавать предпочтение отечественным производителям и поставщикам.

Позиция властей Пскова

В понедельник глава администрации Пскова Александр Братчиков созвал экстренную пресс-конференцию, где заявил журналистам, что проект по реконструкции школы и, в том числе, по закупке мебели, прошел государственную экспертизу. При этом чиновник добавил, что дорогостоящая мебель выбрана для того, чтобы она могла соответствовать историческому зданию школы, которое является памятником архитектуры регионального значения.

"Школа - это историческое здание 1908 года постройки. Все, что там сделано, является памятником архитектуры и общая стоимость данного проекта составляет 150 млн рублей с небольшим. В эти деньги входит реконструкция самого здания, внешнего облика, замена крыши, [реконструкция] довоенной лепнины, паркета, замена оконных блоков. Также реконструкция всех дверей, лестниц. Помимо этого, на 52 млн рублей идет закупка музыкального оборудования и стульев, диванов", - сказал Братчиков.

По его словам, после завершения всех работ музыкальная школа должна стать "гордостью города и области". "Все оборудование, вся мебель только российского производства, это прописано в контракте <..> Ни в какую общеобразовательную школу мебель, стулья... за 100 тыс. рублей мы покупать не будем, потому что школа требует другие задачи. Там должна быть мебель просто удобная, для того, чтобы дети могли заниматься. А музыкальная школа - это памятник архитектуры", - резюмировал глава администрации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Пскова, стулья приобретены для малого концертного зала музыкальной школы. Они выполнены из бука с бархатной обивкой и наполнителем "типа перо". Директор музыкальной школы №1 Наталья Архипова заявила ТАСС, что закупка была проведена с соблюдением всех норм.