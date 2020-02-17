Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, ее актуальность обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает парламентарий, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета. "В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют", - уверен он.

Исходя из финансово-экономического обоснования, реализация документа увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году - на 426,4 млрд, в 2022 году - на 524,6 млрд. "Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров", - считает Иконников.

Правительство дало отрицательное заключение на инициативу сенатора. Как отмечает кабмин, документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.