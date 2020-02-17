"Дело Собчака" впервые покажут в федеральном телеэфире

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый канал 19 февраля покажет для телезрителей фильм "Дело Собчака". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба телеканала.

"Фильм рассказывает о жизни и деятельности Анатолия Собчака - первого мэра Санкт-Петербурга, политического и общественного деятеля. Фильм сняла его дочь - Ксения Собчак", - отметили в пресс-службе.

Впервые лента была показана в июне 2018 года в Сочи на закрытии фестиваля "Кинотавр". Картина рассказывает историю политической судьбы Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции РФ в 1993 году, пригласившим в 1990 году Владимира Путина в свою команду.

В июне 1996 года Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. В 1997 году он покинул страну и стал первым политическим эмигрантом демократической России. Незадолго до президентских выборов 2000 года Собчак вернулся в РФ, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000 года, скоропостижно скончался.

Идея, интервью героев и соавторство сценария принадлежат дочери политика - Ксении Собчак. Для документального фильма, кроме нее самой, давали интервью вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин и др.