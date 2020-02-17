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В Минпросвещения считают увеличение числа мест в детсадах приоритетной задачей

Акцент необходимо делать на кадры, от профессионализма и квалификации которых зависит полноценное развитие ребенка, отметил глава ведомства Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал увеличение количества детских садов и подготовку профессиональных кадров в сфере дошкольного образования первостепенной задачей.

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"Нехватка мест в детских садах - это проблема, которую надо решить одной из первых. Министерство просвещения ставит увеличение числа мест приоритетом, для этого мы будем строить детские дошкольные учреждения, ремонтировать существующие. А чтобы дети чувствовали себя комфортно во всех отношениях, будем готовить профессиональные кадры, помогать осваивать профессию молодым специалистам, особенно в первые три года работы", - сказал Кравцов при посещении детского сада на 220 мест в ингушском селе Сурхахи, который построен по нацпроекту и будет введен в эксплуатацию весной 2020 года.

По его словам, акцент необходимо делать на кадры, от профессионализма и квалификации которых зависит полноценное развитие ребенка.

"Сегодня в рамках реализации национального проекта "Образование" предусмотрено строительство и новых школ, и детских садов, будут строиться ясли, оснащаться школы, учреждения дополнительного образования. В новых детсадах должны быть обеспечены все условия для полноценного и всестороннего развития ребенка. Особое внимание следует уделять подготовке педагогических кадров - воспитателей, психологов, логопедов, именно от качества их работы зависит будущее ребенка", - отметил министр на совещании в Магасе.

По данным регионального Минобразования, в течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще состоят в очереди на места в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работает 72 детских сада.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияИнгушетия
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