MARUV вернули часть украденных вещей

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Киева вернула певице MARUV (Анна Корсун) часть вещей, которые ранее были украдены из ее автомобиля в центре столицы Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции по Киеву.

"В понедельник, 17 февраля, артистке вернули часть похищенных вещей", - сказано в сообщении.

По данным полиции, после проведения экспертизы певица сможет забрать и остальные свои вещи, которые были изъяты у грабителя.

Машина певицы была ограблена 11 января в центре Киева. Полиция задержала мужчину, который обокрал автомобиль MARUV. Им оказался гражданин Грузии. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

MARUV стала известной после того, как ей отказали в праве выступить на концерте "Евровидение-2019", хотя она и стала победителем отборочного конкурса на Украине. Помехой стали ее гастроли в России, которые вызвали негатив у части общества и некоторых членов украинского правительства. После этого события представлять Украину на конкурсе "Евровидения" отказались и остальные участники финала национального отбора. В итоге Украина отказалась от участие в песенном конкурсе 2019 года.