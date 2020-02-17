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Кабмин предложил сажать осужденных в тюрьмах в одиночные камеры за нарушения порядка

Предполагается, что такую меру можно будет применить на срок до шести месяцев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность перевода осужденных, отбывающих срок в тюрьмах, в одиночные камеры на срок до шести месяцев за нарушение порядка. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительных материалах указано, что, согласно действующей редакции Уголовно-исполнительного кодекса РФ, "мера взыскания в виде перевода в одиночную камеру к осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах, то есть в исправительном учреждении с более строгим режимом, чем исправительная колония особого режима, не предусмотрена".

В то же время, отмечают разработчики, "в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность". В связи с этим введение такой меры, как перевод в одиночную камеру, обусловлено "необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осужденных и не желающих вставать на путь исправления".

"В этой связи законопроектом предусматривается разрешить применение в отношении осужденных, переведенных в тюрьму, перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания", - говорится в пояснительной записке.

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