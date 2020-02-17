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Ветеран ФСБ назвал публикации о причастности к убийству Хангошвили "наездом на Россию"

Ранее в ряде СМИ появилось расследование, в котором сообщалось, что подозреваемый мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Публикации о якобы причастности ветеранов ФСБ к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине - не более, чем "очередной наезд на Россию". Об этом заявил ТАСС в понедельник почетный президент ассоциации ветеранов спецназа ФСБ "Альфа" Сергей Гончаров в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации, появившиеся в ряде СМИ.

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Ранее немецкое издание Der Spiegel, журналисты издания The Insider и расследовательская группа Bellingcat опубликовали расследование, в котором сообщалось, что подозреваемый в убийстве Хангошвили мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ. Кроме того, в публикации утверждалось, что к организации самого его убийства якобы причастен благотворительный фонд ветеранов ФСБ "Вымпел" и ряд ветеранов спецназа спецслужбы.

"Те претензии, которые предъявляют, якобы, что это [убийство] - операция "Вымпела" - это очередной наезд на Россию, который продолжается многие годы", - сообщил Гончаров.

В ветеранской организации "Вымпел", в свою очередь, сообщили ТАСС, что фонд "Вымпел" не имеет никакого отношения к подготовке спецназовцев или спецопераций, так как это благотворительная организация. На ее официальном сайте говорится, что "фонд был создан в 2008 году бывшими сотрудниками специальных подразделений ФСБ России в целях оказания содействия и всесторонней помощи ветеранам специальных оперативных подразделений органов государственной безопасности РФ и их семьям, повышению уровня их социальной защищенности и созданию условий для активной общественной жизни".

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании, и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.

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