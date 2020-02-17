Супруга Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии журналиста

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Известный журналист, ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщила его жена Полина. Она добавила, что он почувствовал себя плохо, был осмотрен врачами и теперь находится дома.

"Дмитрий почувствовал себя плохо, его осмотрели врачи, сейчас уже все замечательно. Мы дома", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь". В кинотеатре в понедельник вечером состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне".

По данным канала, журналист перенес приступ и потерял сознание.

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Дмитрий Дибров окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких как "Старый телевизор" и телеигры "О, счастливчик!". С 2008 гола является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".