Пермский Минздрав проверит поликлинику, где отказались принимать пациента с ВИЧ

ТАСС, 17 февраля. Минздрав Пермского края проводит проверку информации, появившейся в социальных сетях и СМИ, о поликлинике в поселке Ныроб, где пациенту с ВИЧ отказали в помощи и разгласили диагноз. Об этом в Instagram сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.

"В настоящее время руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводит проверку по изложенным в публикации фактам", - говорится в сообщении.

Мелехова написала, что ранее судимый мужчина с диагнозом ВИЧ обратился в поликлинику в Ныробе с вопросом, где можно получить необходимые ему препараты. Однако терапевт в помощи отказала и рассказала о диагнозе другим пациентам, в тот момент находящимся в поликлинике.

Глава Минздрава региона отметила, что без внимания данный факт не оставит, на работниках медучреждения лежит ответственность по сохранению в тайне известного им диагноза пациента.