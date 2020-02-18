Первое заседание оргкомитета "Единой России" "Наша Победа" состоится в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Постоянно действующий объединенный оргкомитет партии "Единая Россия" "Наша Победа", который будет координировать работу патриотических партийных проектов, соберется во вторник на первое заседание в Москве.

Решение о создании оргкомитета принял президиум генерального совета "Единой России" в январе. "Оргкомитет призван объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам и противодействию фактам исторической фальсификации", - уточнили в пресс-службе "Единой России".

В оргкомитет вошли 35 человек, в том числе федеральные министры, депутаты, представители общественных организаций, а его сопредседателями стали секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

По словам заместителя секретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Александра Хинштейна, оргкомитет "создается не под 75-летие Победы". "Надеюсь, он будет работать в постоянном режиме безотносительно юбилейных дат. Речь идет об объединении всех ранее запущенных и работающих проектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне, и о работе в рамках этого оргкомитета по новым направлениям, которые, несомненно, будут появляться", - пояснил Хинштейн.

Как пояснили в РИО, первыми проектами оргкомитета стали организация и проведение 24 апреля всероссийской акции "Диктант Победы" и конкурса школьных музеев памяти Великой Отечественной войны. Кроме того, оргкомитет будет заниматься оказанием помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, подготовкой к единому субботнику по благоустройству воинских мемориалов, захоронений и памятных знаков, который намечен на 25 апреля.

В РИО подчеркнули, что оргкомитет будет инициировать и реализовывать проекты патриотической направленности как в России, так и за рубежом.