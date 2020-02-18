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Композитор Геннадий Гладков отметит 85-летний юбилей

Народный артист России сообщил, что встретит 85-летие за работой над музыкой к вокальному циклу по басням Ивана Андреевича Крылова

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Автор музыки к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и многим другим, народный артист России Геннадий Гладков во вторник встретит 85-летие за работой над музыкой к вокальному циклу по басням Ивана Андреевича Крылова.

"Работаю над циклом вокальных произведений на стихи басен Крылова. Это будет целый спектакль под названием "Ужин с Крыловым". Он был большим любителем поесть, поэтому его часто приглашали на какие-то приемы и обязательно просили прочитать что-то новенькое", - рассказал композитор ТАСС.

Кроме того, на студии "Мосфильм" Гладков записывает диск с саундтреком к мультфильму "Разлученные", созданному по мотивам сказки Юрия Олеши "Три толстяка". Сорок лет назад, когда вышел мультфильм, музыка не была издана отдельной пластинкой, поэтому маэстро решил восполнить этот пробел в память о режиссере Николае Серебрякове и художнице Алине Спешневой.

Юбилейный же концерт Гладков отложил на следующий год. "Праздничный концерт будет связан с моим любимым оркестром - Симфоническим оркестром им. Евгения Светланова - и его главным дирижером Владимиром Юровским. Он человек очень занятый, востребованный во всем мире, поэтому он нам выделил время только в следующем году. И я буду ждать это время, чтобы сделать хороший концерт с его участием", - добавил маэстро.

Из биографии

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. "Мой дед был гармонистом, он хорошо знал русский песенный фольклор. Это мне очень помогало, когда надо было работать в этом жанре. Отец играл на аккордеоне в джазовом ансамбле Александра Цфасмана. Этот жанр мне тоже очень помог, например, при написании музыки к сериалу Марка Захарова "12 стульев", - отметил Гладков.

Еще будучи студентом Московской консерватории, он начал работать с театром. В 1961 году написал музыку к спектаклю "Друг детства" по пьесе Михаила Львовского, поставленному в театре "Современник". В дальнейшем он сотрудничал с режиссером Марком Захаровым, музыка Гладкова звучала в его спектаклях, поставленных в Театре сатиры и Театре им. Ленинского комсомола.

Широкую известность маэстро принесла музыка к художественным и анимационным картинам. Композитор, сочинения которого звучат в "Джентльменах удачи", "Двенадцати стульях", "Формуле любви", "Человеке с бульвара Капуцинов", "Малыше и Карлсоне", "Бременских музыкантах", "Как львенок и черепаха пели песню" и других любимых не одним поколением лентах, скромно отмечает, что никогда не испытывал большой гордости за свои работы.

"Если говорить о работах, которые мне самому нравились, то это "Обыкновенное чудо" - музыка к фильму, из которого получился театральный мюзикл, и цикл на стихи Пабло Неруды к мультфильму "Поезд памяти". Этот фильм мало кто видел, но для меня это очень важная работа, которую я надеюсь исполнить в концерте", - поделился Гладков.

По словам композитора, он никогда не брался за музыку к фильму или спектаклю "вслепую". "Обязательно читаю сценарий. Если он мне нравится, то соглашаюсь на работу. И хорошо бы, конечно, посмотреть черновой материал - это все нужно, чтобы понять, что за картина, что за спектакль будет в результате общей работы", - рассказал он.

В споре творчества и ремесла маэстро стоит за их объединение. "Я думаю, что результат дает соединение вдохновения и мастерства. Без мастерства вдохновение может остаться нереализованным, а без вдохновения мастерство останется сухим, теоретическим, надуманным моментом", - отмечает Гладков.

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