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В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Ребенка обнаружили в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Ребенок был обнаружен в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось. В настоящее время она передана матери", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции Петербурга сообщили, что утром в понедельник из дома на Южном шоссе ушла восьмилетняя девочка и к вечеру не вернулась домой. На ее поиски были ориентированы наряды МВД и волонтеры.

В полиции ТАСС сообщали, что ребенок ранее самостоятельно надолго не покидал дом и мог до своей пропажи конфликтовать с родителями.

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РоссияСанкт-Петербург
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