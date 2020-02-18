В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Ребенок был обнаружен в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось. В настоящее время она передана матери", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции Петербурга сообщили, что утром в понедельник из дома на Южном шоссе ушла восьмилетняя девочка и к вечеру не вернулась домой. На ее поиски были ориентированы наряды МВД и волонтеры.

В полиции ТАСС сообщали, что ребенок ранее самостоятельно надолго не покидал дом и мог до своей пропажи конфликтовать с родителями.