Греческие профсоюзы проведут 24-часовую забастовку против изменений в пенсионной сфере

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. Одно из крупнейших профсоюзных объединений страны - Высший совет профсоюза госсектора (АДЕДИ) проведет во вторник 24-часовую забастовку против законопроекта об изменениях в сфере социального и пенсионного обеспечения, вносимого правительством в парламент.

В забастовке примут также участие члены муниципальных советов, моряки морских судов и водители общественного транспорта. В результате в Афинах во вторник весь день не будет работать метро, не выйдут на маршруты автобусы, троллейбусы и трамваи. На работу людям придется добираться на своих машинах, такси или пешком.

Журналисты проведут собственную трехчасовую забастовку с 12:00 до 15:00 по местному времени (13:00-16:00 мск). Высший совет профсоюза госсектора и профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), близкий к Компартии Греции (КПГ), собираются провести раздельные митинги в центре Афин. Манифестации ПАМЕ запланированы также в 60 крупных и малых городах страны, в том числе и на островах.

Как заявил Высший совет профсоюза госсектора, выносимый на обсуждение в парламент правительственный законопроект по пенсионной системе, - не что иное, как продолжение принятых при международных кредиторах антинародных законов, которые были приняты в период между 2010 и 2019 годами и которые снизили пенсии на 20-60%. По мнению этого профобъединения, правительство правящей правоцентристской партии "Новая демократия" не только не выполнило свои предвыборные обещания отменить принятый при предыдущем правительстве Алексиса Ципраса закон, из-за которого базовая пенсия упала до €350 в месяц, но и полностью усилило его.

Согласно данному законодательству, пенсионный возраст установлен в 67 лет для всех категорий и в 62 года для лиц, имеющих 40-летний стаж, а таковых очень мало. Сохраняются сокращения дополнительных накопительных пенсий, достигающие 40-50% от прежнего их размера. Не предусматривается возвращение 13-й и 14-й пенсий, которые были отменены предыдущими законами о страховании в 2010-2012 годах. К примеру, отмена ежегодного бонуса, названного 13-й пенсией, выразилась в потере примерно €500 для большей части греческих пенсионеров. В проекте закона не предусматривается снижение возраста для выхода на пенсию для лиц, выполняющих вредную для здоровья работу, а также для учителей.

Требования профсоюзов

АДЕДИ требует отмены всех сокращений пенсий, введенных в предыдущие годы под давлением международных кредиторов, возвращение 13-й и 14-й пенсий, полной государственной гарантии всех пенсий и недопущения приватизации в сфере социального обеспечения.

В свою очередь прокоммунистический ПАМЕ требует отменить повышение до 67 лет возраста выхода на пенсию, установить для мужчин этот возраст на уровне 60 лет, для женщин - 55 лет и на 5 лет меньше для лиц, выполняющих тяжелую или вредную для здоровья работу, восстановить 13-ю и 14-ю пенсии, повысить пенсии до 80% от заработной платы. По мнению этого профсоюза, никакая пенсия не должна быть ниже €600, а государство должно полностью гарантировать выплаты всех пенсий.