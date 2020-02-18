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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789

За сутки были зафиксированы 93 смерти

ТАСС, 18 февраля. Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 1789, выздоровели 7862 человека. Об этом сообщил во вторник комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

По его данным, за сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, 1223 человека были выписаны из больницы. Общее количество зараженных коронавирусом нового типа в провинции достигло почти 60 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.

 

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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