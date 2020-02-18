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ЕС может ввести ограничительные меры против соцсетей, которые откажутся от цензуры

Еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе намерены серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема контента соцсетей

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом.

"Социальные сети, в частности, Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема их контента, - заявил Бретон. - Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы [Еврокомиссия] будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер", - заявил он.

Бретон также подчеркнул, что диалог с Цукербергом был "очень позитивным", и выразил уверенность, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора.

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