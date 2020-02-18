Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В 1997 году между Россией и Украиной было подписано межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок, передвижения, трудоустройстве в РФ, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины. "Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС о том, будут ли внутренние паспорта по-прежнему признаваться в РФ после 1 марта.

В МВД уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в России в том числе регламентируются данным соглашением, которое продолжит действовать. Как уточнили в пресс-центре, "наличие действительного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в таком качестве в РФ, является обязательным условием при предоставлении ему государственных услуг в сфере миграции на территории РФ, в том числе при осуществлении миграционного учета, выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство". Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам.

18 декабря прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинское правительство обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию. Он также добавил, что для проверки данных сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами, что уменьшит время прохождения пограничного контроля. При этом кабинет министров оставил возможность для граждан при поездке из РФ на Украину использовать и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении.

Еще ранее, с 1 марта 2015 года, Украина запретила россиянам въезжать на свою территорию по внутренним паспортам, в одностороннем порядке приостановив действие соглашения от 1997 года. Россия не стала отвечать таким же образом.