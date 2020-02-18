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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868

Число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72 тыс. человек
Описание
© Zhang Yuwei/Xinhua via AP

ТАСС, 18 февраля. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тыс. человека. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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По его данным, за сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 1701 человек был выписан из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.

 

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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