Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868

ТАСС, 18 февраля. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тыс. человека. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
По его данным, за сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 1701 человек был выписан из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.