"Известия": в России растет доля нерегулярно употребляющих наркотики

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество людей, нерегулярно употребляющих психоактивные вещества и считающих, что они контролируют их потребление, увеличивается в России. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования Института социологии РАН.

"Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно, - отметила изданию руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. - Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране".

Как уточняют "Известия", такие люди не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здорового населения.

По оценкам специалистов, эпизодическое употребление наркотиков может продолжаться до 15 лет, после чего превратится в тяжелую зависимость.

Опросы былы проведены с 2013 по 2018 год, они включали в себя анкетирование взрослых, студентов и школьников. Все анкеты были снабжены контрольными вопросами, которые позволяли авторам исследования видеть, когда человек лжет в своих ответах. Результаты таких респондентов сразу были отсеяны. Кроме того, опрашивались люди с диагнозом наркомания, а также врачи-эксперты. Всего в ходе исследования были опрошены более 10 тыс. человек.

В то же время, по данным МВД, число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек. Кроме того, по сравнению с 2015 годом снизилось на 31,8% число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом. Средний российский показатель количества отравлений наркотическими средствами в 2018 году составляет 11,2 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение показателя отравлений наркотиками среди подростков.