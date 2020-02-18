{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье восстановили междугороднее сообщение после мощного снегопада

Во Владивостоке более 100 спецмашин расчищают снег

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов в Приморье, прерванное в понедельник из-за сильного снегопада, восстановлено, сообщили ТАСС в диспетчерской автовокзала Владивостока.

По информации Приморского гидрометцентра, с воскресенья до понедельника в крае выпало до 23 мм снега. Во Владивостоке количество осадков составило 15 мм, что равно месячной норме для февраля. Из-за снега был отменен 41 рейс междугородних автобусов.

"Сегодня есть отмены рейсов, но все по техническим причинам. Отмен по погодным условиям сегодня нет", - сообщил диспетчер.

Во вторник аэропорт Владивостока и общественный транспорт в городе работают по расписанию. На дорогах работает снегоуборочная техника, на расчистку снега в городе вышло более 100 спецмашин. По информации мэрии, за ночь с улиц вывезли 350 грузовиков снега. Занятия в школах и детских садах проходят в обычном режиме.

Погода в Приморье во вторник в основном ясная, без осадков. На дорогах гололедица и снежный накат. Температура воздуха днем от минус 8 до минус 3 градусов. Циклон, который принес снег в Приморский край, покинул его территорию и двигается в южным берегам Сахалина.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль
В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР уточнили, что к апрелю ситуация стабилизируется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС