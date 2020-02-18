В Приморье восстановили междугороднее сообщение после мощного снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов в Приморье, прерванное в понедельник из-за сильного снегопада, восстановлено, сообщили ТАСС в диспетчерской автовокзала Владивостока.

По информации Приморского гидрометцентра, с воскресенья до понедельника в крае выпало до 23 мм снега. Во Владивостоке количество осадков составило 15 мм, что равно месячной норме для февраля. Из-за снега был отменен 41 рейс междугородних автобусов.

"Сегодня есть отмены рейсов, но все по техническим причинам. Отмен по погодным условиям сегодня нет", - сообщил диспетчер.

Во вторник аэропорт Владивостока и общественный транспорт в городе работают по расписанию. На дорогах работает снегоуборочная техника, на расчистку снега в городе вышло более 100 спецмашин. По информации мэрии, за ночь с улиц вывезли 350 грузовиков снега. Занятия в школах и детских садах проходят в обычном режиме.

Погода в Приморье во вторник в основном ясная, без осадков. На дорогах гололедица и снежный накат. Температура воздуха днем от минус 8 до минус 3 градусов. Циклон, который принес снег в Приморский край, покинул его территорию и двигается в южным берегам Сахалина.