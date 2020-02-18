В 31 субъекте РФ превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 31 субъекте Российской Федерации, а также в 11 центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее подвержены заболеванию ОРВИ и гриппом дети в возрасте от трех до 14 лет. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус В.

От гриппа привились более 73,95 млн граждан, что составляет 50,5% населения.