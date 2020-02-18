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Распространение коронавируса нового типа

Приморье будет принимать круизные лайнеры, несмотря на коронавирус

В 2020 году в регион прибудут 15 круизных лайнеров из портов Японии, Кореи и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Владивосток в 2020 году примет 15 круизных лайнеров. Информация об изменении графика заходов судов в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае в правительство Приморского края не поступала, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В 2020 году во Владивосток из портов Японии, Кореи и Китая прибудут 15 круизных лайнеров, включая планируемый заход судна в качестве плавучей гостиницы в рамках Восточного экономического форума. В 2019 году в край прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. Вдвое увеличилось и количество гостей, которые прибыли на круизных лайнерах, составив 28 тыс. человек.

"Информации об изменении судозаходов в Приморье не поступало" - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края и уточнили, что корректировки в график заходов лайнеров могут внести круизные компании.

Откроет круизный сезон 2020 года лайнер Westerdam, который прибудет во Владивосток 19 апреля. Вместимость судна - более 2 тыс. пассажиров. Этот круиз начнется в Йокогаме (Япония). В настоящее время Westerdam стоит у берегов Камбоджи. В воскресенье повторное лабораторное исследование подтвердило инфицирование новым вирусом 83-летней гражданки США, которая путешествовала на лайнере Westerdam.

Ранее находящиеся на борту лайнера пассажиры начали сообщать в соцсетях о приостановке капитаном их выхода на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. По их словам, капитан судна объявил, что ограничения будут действовать до получения результатов второго теста находящейся в Малайзии гражданки США. Согласно распространенному в воскресенье сообщению оператора судна компании Holland America Line, на борту сейчас находятся 236 пассажиров и 747 членов экипажа.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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