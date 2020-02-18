В хабаровском заповеднике зафиксировали рост популяции выдр после наводнения 2019 года

ТАСС, 18 февраля. Специалисты заповедника Болоньский в Хабаровском крае зафиксировали увеличение популяции речных выдр на своей территории после прошедшего крупномасштабного наводнения в регионе, которое произошло летом и осенью 2019 года. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба заповедника.

Как отмечают ученые, для естественного роста популяции выдр необходимо несколько лет. В заповеднике Болоньский количество особей этого вида возросло менее чем за полгода.

"В ходе последних патрулирований территории сотрудники отдела охраны Болоньского заповедника заметили увеличение встреч с речными выдрами и следами их жизнедеятельности. Такая концентрация полуводных млекопитающих отмечена впервые", - говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что выдры мигрировали с соседних территорий в связи с тем, что в заповеднике улучшилась кормовая база после наводнения. Ведь потоки воды приносят различные растения, микроорганизмов и илистые отложения там, где их раньше не было. "С большой водой увеличилось количество рыбы на особо охраняемой природной территории, что привело к росту численности выдр. Ученые еще не до конца оценили последствия наводнения для природы заповедника", - уточняется в сообщении.

Чаще всего речных выдр наблюдают в зимний период, так как водоемы покрываются льдом и мест, где это животное может проникнуть в воду становится меньше. Ученые отмечают, в настоящее время на данный вид хищного мелкопитающего снизился охотничий промысел. В некоторых регионах России этот вид занесен в Красную книгу, но в основном является промысловым видом.

Болоньский заповедник расположен на территории одноименного озера в Хабаровском крае. Образован в 1997 году. Его площадь составляет 103,6 тыс. гектаров.

О наводнении

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле, паводок затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадали 66 сельхозпроизводителей, 2525 личных подсобных хозяйств, 8721 огород. Пострадала и территория Болоньского заповедника. С охраняемых земель ушли млекопитающие и птицы. Пришли в негодность хозяйственные постройки для размещения инспекторов, охраняющих заповедник.