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Бросившего детей в Шереметьево мужчину могут ограничить в родительских правах

Соответствующий иск подала мать мальчиков

ТАСС, 18 февраля. Мать мальчиков, которых их отец бросил в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении мужчины в родительских правах. Об этом ТАСС сообщили во вторник в отделе опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре Министерства образования и науки Хабаровского края.

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В конце января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся с матерью. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья.

"Женщина подала иск в суд об ограничении в родительских правах. Это предполагает ограничение в воспитании детей, участии в их жизни, в контактах", - сказал представитель отдела опеки и попечительства по городу.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что семья должна находиться под "жестким наблюдением" органов системы профилактики и на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе. В комсомольском-на-амуре отделе опеки и попечительства ТАСС сообщили, что с семьей работают специалисты. "Мы встречаемся с семьей, находимся в постоянном контакте. И с женщиной, и с детьми работают психологи", - сказал представитель отдела.

Он уточнил, что сотрудники органов системы профилактики проверяли условия жизни детей в этой семье и пришли к выводу, что условия хорошие. "Дети обеспечены всем необходимых, у семьи есть возможность возить их в школу и детский сад, куда они были устроены после того, как вернулись в город под временную опеку бабушки. Там мальчики влились в коллектив, у них сложились хорошие отношения. С матерью у детей теплые отношения, они рады, что живут с ней", - сказали в отделе. Временная опека над детьми на бабушку была оформлена, пока их мать находилась в больнице на сохранении. Женщина беременна третьим ребенком.

Отца мальчиков на прошлой неделе задержали при прилете в Хабаровск, откуда он хотел отправиться за детьми. Задержан он был за кражу, сообщалось, что он украл деньги у своей знакомой в Комсомольске-на-Амуре. В минувшую субботу мужчину заключили под арест. Помимо дела о краже на него заведены дела об оставлении в опасности, по которому у мужчины обязательство о явке, и об истязании. По данным СК, он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Защита мужчины обжаловала арест. Во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения, мужчина заявлял, что оставлять детей с их матерью опасно, что мальчики боялись оставаться с ней. Ранее сообщалось о том, что в отношении матери рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, когда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили термические ожоги, пока женщина выходила в магазин. Она получила предупреждение.

Теги
РоссияХабаровский край
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