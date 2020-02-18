Эксперт: клинические испытания в США вакцины от коронавируса займут не менее года

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Минимум от одного года до полутора лет потребуется в США на разработку и клинические испытания вакцины от нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телекомпании CNN американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Если его распространение примет более диффузный характер по всему миру, то появится реальная опасность возникновения глобальной пандемии. Сейчас я считаю, что риск [коронавируса] в Соединенных Штатах является минимальным, а людям следует заниматься своими обычными делами. Однако за ней [ситуацией с коронавирусом] надо приглядывать, потому что все может измениться", - предупредил вирусолог.

По его оценке, в США завершение разработки и клинических испытаний вакцины от нового коронавируса потребуется "по крайней мере от одного года до полутора лет".

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в минувшую пятницу в эфире телеканала Fox News сообщил, что пять крупных американских фармацевтических компаний рассчитывают уже к ноябрю этого года подготовить 150 млн доз вакцины от нового коронавируса. В Вашингтоне рассчитывают, что испытания и производство вакцины будет возможно начать "в конце этого месяца - в середине марта", уточнил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.