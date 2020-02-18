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В кабмине не поддержали проект о расширении права на самооборону при нападении на дом

Согласно действующему УК РФ, действия обороняющегося лица не могут считаться превышением уровня самообороны, если нельзя объективно оценить степень опасности нападения из-за его неожиданности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала направленный ей на отзыв законопроект, согласно которому превышением пределов самообороны не будут считаться случаи причинения вреда атакующему, когда человек из-за внезапности нападения на него и его семью в его же жилье не смог оценить уровень опасности. Автором инициативы, еще не внесенной в Госдуму, выступил первый заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

Как указано в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии [копия документа есть в распоряжении ТАСС], "указанное изменение является описанием частного случая использования необходимой обороны и лишь дополняет общую норму, предусмотренную" нынешней редакцией УК, "отдельными уточняющими характеристиками ситуации, в которой действия обороняющегося лица являются допустимыми и уголовно ненаказуемыми". "При этом само содержание института необходимой обороны не меняется и новое правовое регулирование не устанавливается", - говорится в тексте.

В комиссии также указывают, что ряд других аналогичных законопроектов ранее также получили отрицательные отзывы. "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в проекте отзыва.

Согласно нынешним нормам УК, действия обороняющегося лица не могут считаться превышением уровня самообороны, если нельзя объективно оценить степень и характер опасности нападения из-за его неожиданности. Как отмечает автор в пояснительных материалах, в действительности "многие граждане, которые защищают свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются в местах лишения свободы". По его словам, "если во время защиты обороняющееся лицо нанесло преступнику больший вред, чем степень и характер опасности нападения на него, то потерпевший сам становится обвиняемым". На практике это сводится к тому, что "полноценный отпор можно оказать только вооруженному человеку, а невооруженной группе лиц давать отпор опасно", утверждает депутат.

Теги
РоссияДеньгин, Вадим Евгеньевич
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