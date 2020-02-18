Опрос: большинство россиян считает, что быть хорошим руководителем можно научиться

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 85% россиян считают, что все качества, необходимые для того, чтобы стать компетентным управленцем, можно развить, и только 11% полагают, что хорошими руководителями рождаются. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"85% респондентов ответили, что можно развить в себе все необходимые качества для управления персоналом, и лишь 11% уверены, что это дар от рождения", - говорится в материалах сервиса.

Отмечается, что при этом чаще всего работники недовольны руководителем из-за нехватки профессионализма (7%), жадности (6%), нервозности (4%), непоследовательности (4%). По 3% опрошенных отметили, что в своих руководителях не любят высокомерие, грубость, авторитарный стиль управления и плохое отношение к персоналу. В качестве отрицательных качеств начальников упоминались глупость, ложь, равнодушие, неумение слушать и нерешительность, неумение четко ставить задачи (по 2% соответственно).

При этом каждый четвертый (24%) сказал, что в руководителе ему нравится буквально все. Среди ключевых положительных черт руководства респонденты отметили профессионализм и умение слушать (по 5%), а также коммуникабельность, лояльность к подчиненным, уравновешенность, честность, четкость в постановке задач, невмешательство в рабочий процесс и хорошее отношение к сотрудникам (по 3%).

Опрос проводился 9-17 февраля на всей территории России среди 1600 экономически активных граждан и 1000 сотрудников российских компаний, имеющих вышестоящих руководителей.