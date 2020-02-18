СМИ: чемпион Индии по бегу с буйволами отказался проходить проверку в Минспорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпион Индии по бегу с буйволами по рисовому полю Сринивас Говда отказался пройти проверку у тренеров и специалистов министерства по делам молодежи и спорта, на которую был вызван после сообщений о том, что якобы побил мировой рекорд в беге на 100 м. Как сообщает во вторник газета Hindustan Times, спортсмен заявил, что намерен продолжить выступления в камбале - традиционных сельских гонках с буйволами.

"Я не буду участвовать в просмотрах в управлении спорта Индии. Я хочу добиться большего в камбале. Турнир по камбале продолжается", - заявил Говда.

28-летний бегун также отметил, что если и приедет на проверку, то только после окончания соревнований по камбале, в которых он примет участие еще в нескольких этапах. Кроме того, перед тем, как его будут проверять тренеры сборной Индии, он намерен месяц потренироваться на стадионе. Говда рассказал, что на соревнованиях бежит по мокрому полю босиком, опираясь на пятки, тогда как в беге по стадиону спортсмены бегут в обуви и большую роль играют пальцы ступни, "а это другая техника бега". "Я бы хотел, чтобы меня обучили ", - указал он.

В минувшее воскресенье глава Минспорта Индии Кирен Риджиджу сообщил, что вызвал для проверки Сриниваса Говду после сообщений о его рекорде. Тренеры и специалисты намеревались тщательно проверить его возможности. Министр указал, что представители управления спорта уже связались с атлетом и даже приобрели ему железнодорожный билет.

На минувшей неделе из южного индийского штата Карнатака пришло сообщение, что во время традиционных сельских соревнований камбала по забегу с парой буйволов по рисовым чекам пал мировой рекорд по бегу, установленный знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом. Его рекорд в беге на 100 м, установленный в 2009 году, составил 9,58 секунды, но, как сообщается, Говда преодолел 142,5 м за 13,62 секунды, при этом 100 м он якобы пробежал за 9,55 секунды.

Камбала - ежегодная гонка с буйволами, которая проходит в несколько этапов в Карнатаке, ее проведение спонсируют местные крупные землевладельцы. Участники бегут через убранное рисовое поле протяженностью примерно 132 м или 142 м, подгоняя упряжку из двух буйволов. Исторически эти соревнования имели религиозное значение и были частью земледельческих ритуалов.