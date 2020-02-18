Кабмин не поддержал законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала в текущей редакции законопроект, предусматривающий обязательную возрастную классификацию и маркировку компьютерных игр, в том числе онлайн, с целью защиты детей от продукции, демонстрирующей акты насилия. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект распространяет на игры требования, предъявляемые к информационной продукции в соответствии с законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В проекте правительственного отзыва отмечается, что видеоигры, в том числе онлайн-игры, уже охвачены понятием "информационная продукция", используемом в этом законе. Кроме того, в нем же установлено, что оборот информации, распространяемой в интернете, допускается без знака информационной продукции. Таким образом, реализация законопроекта не позволит решить проблему фактической доступности игр для детей, указывают в кабмине.

"Законопроект не предусматривает правовые механизмы пресечения распространения среди детей видео-, компьютерных и онлайн-игр, наносящих вред их развитию и здоровью, что является критически важным для осуществления надлежащего регулирования указанной сферы", - говорится в отзыве.

"Таким образом, предложенный авторами законопроекта подход представляется недостаточным для комплексного решения существующей проблемы. Правительством Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживается", - указано в документе.

Инициативу внесла в Госдуму в мае 2019 года группа сенаторов и депутатов. По словам авторов документа, он был разработан с целью "наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия" и в связи с участившимися случаями актов насилия со стороны несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

В декабре 2019 года зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявляла, что сенаторы намерены до 1 февраля повторно внести законопроект в Госдуму, доработав его с учетом критических замечаний профильного думского комитета. На данный момент инициатива в новой редакции на рассмотрение палаты не поступила.