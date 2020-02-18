В МВД заявили, что в 2019 году на транспорте изъяли более 2,5 тонны наркотиков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тонны наркотиков изъято в прошлом году из незаконного оборота на транспорте в РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

"В 2019 году сотрудниками [транспортной полиции] из незаконного оборота изъято более 2,5 тонны наркотиков, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом году", - сказали в пресс-центре.

В течение года ими было организовано сопровождение более 550 тыс. поездов, в том числе свыше 150 тыс. - дальнего следования и почти 400 тыс. - пригородного сообщения. "В результате снизилось количество преступлений, совершаемых в подвижном составе", - подчеркнули в ведомстве.

Всего за 2019 год полицейские на транспорте раскрыли свыше 23 тыс. преступлений, установили более 20 тыс. совершивших их лиц, добавили в МВД.