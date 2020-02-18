В пригороде Ханоя и в четырех провинциях Вьетнама зафиксирована вспышка птичьего гриппа

ХАНОЙ, 18 февраля. /ТАСС/. В пригороде вьетнамской столицы Ханоя и еще в четырех провинциях страны зафиксирована вспышка птичьего гриппа штамма A(H5N6). Об этом сообщили во вторник в департаменте ветеринарной медицины министерства сельского хозяйства и аграрного развития республики.

Как отметили в ведомстве, за последние дни вирус гриппа A(H5N6) обнаружен у домашней птицы в крестьянских хозяйствах пригородных районов Ханоя, а также в провинциях Бакнинь на севере страны, Тханьхоа и Нгеан в центральной части и в южной Чавинь, расположенной в дельте реки Меконг. К настоящему времени в зараженных провинциях пришлось уничтожить свыше 55 тыс. кур и уток для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

По оценкам экспертов, высокопатогенный вирус птичьего гриппа представляет потенциальную опасность для человека. Всемирная организация здравоохранения относит Вьетнам к числу стран с повышенным риском распространения вируса птичьего гриппа. Начиная с декабря 2003 года, когда вспышка птичьего гриппа впервые произошла в Азии, во Вьетнаме было подтверждено свыше 100 случаев передачи этой болезни человеку, 65 заболевших скончались. За последние два года в стране не было зафиксировано летальных случаев среди людей из-за заражения птичьим гриппом.