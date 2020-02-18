Федермессер рассказала, для кого необходимо отделение сестринского ухода

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Людям, страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией, особо необходимо отделение сестринского ухода, где круглосуточно находятся медсестра и приходящий врач. При этом в Москве таких сестринских коек должно быть около 1 тыс., сообщила в интервью ТАСС учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и директор Центра паллиативной помощи (ЦПП) Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.

"Сестринская койка - это койка, где нет врача. Там есть медицинская сестра 24/7 и приходящий врач, как дома. <…> В первую очередь в Москве надо сделать такое отделение для людей с деменцией и Альцгеймером. Их не хотят видеть в обычных больницах, они "тяжелые". Они даже для ЦПП "тяжелые": если такой пациент может самостоятельно встать и ходить, то он парализует целое отделение", - сказала она.

Федермессер отметила, что для таких пациентов пока существуют исключительно психоневрологические интернаты, где страдают не только люди, но и их родственники - от чувства вины. "Мы подсчитали, что в Москве нужна примерно тысяча сестринских коек. Они должны быть распределены по городу, их нельзя концентрировать в одном месте: ведь родственники пациентов живут в разных частях Москвы, им будет трудно добираться", - добавила она.

Кроме того, по ее словам, в таких отделениях должны работать около 5 тыс. человек, поскольку уход нужно осуществлять круглосуточно. Однако это трудно реализуемо из-за нехватки кадров. "Мы подумали, что за пару лет сможем открыть максимум 200 коек - это уже хоть что-то", - считает Федермессер.

В конце декабря выяснилось, что здание гинекологического отделения онкобольницы № 1 (прежде - гинекологическая больница № 11) в 1-м Щипковском переулке будет передано ЦПП. Утверждалось, что врачей филиала принуждают увольняться. В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что их переведут работать в основной филиал онкобольницы и в Городскую клиническую больницу № 24. В здании после ремонта будет отделение сестринского ухода.