{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

Эксперты проверили тушеную говядину 23 торговых марок
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роскачество завершило исследование тушенки и выяснило, что ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу, поскольку в них в том числе присутствуют следы антибиотиков и посторонние ДНК. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили по136 показателям качества и безопасности тушеную говядину 23 торговых марок из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, республик Бурятия и Марий Эл, Москвы и из Белоруссии. Стоимость тушеной говядины составила от 82,9 до 306,09 рубля (вес проверенных банок - от 325 до 388 г).

"Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством (требования есть только к сырью, но не к конечному продукту). По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении.

Более того, в консервах одной из торговых марок было выявлено более 1 тыс. мкг/кг антибиотиков при том, что обычно их следовые количества укладываются в показатель 1,4-5 мкг/кг. В ходе проверки говяжьей тушенки на ДНК животных эксперты обнаружили в продуктах шести торговых марок тушеного мяса ДНК свиньи, в трех - ДНК курицы, в одной - ДНК лошади. Эксперты также проверили соотношение в консервах мяса и бульона и в банках продуктов семи торговых марок зафиксировали почти 50% "воды".

В ходе органолептической экспертизы ко вкусу цвету, запаху и консистенции у экспертов Роскачества не возникли замечания лишь при исследовании тушеного мяса одной из торговых марок. Вяжущий привкус эксперты зафиксировали в тушеном мясе четырех торговых марок, просто посторонние запах и привкус - в продуктах двух торговых марок, привкус и запах пищевых добавок - в говядине одной торговой марки. Кроме того, как сообщили в Роскачестве, в тушеном мясе четырех торговых марок не был выражен аромат пряностей, а в продуктах еще двух торговых марок не только не выражен аромат пряностей, но и добавлены посторонние запах и привкус.

В шести случаях бульон был коричневым, что, по данным Роскачества, предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок, что может свидетельствовать о том, что для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье. Главными замечаниями специалистов к внешнему виду самого мяса стало наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов, а также наличие кусочков менее 30 г, которые не допускаются ГОСТом. Причем если где-то их было около 10%, то в четырех случаях - 100%.

Безопасная продукция

В то же время согласно результатам исследования, эксперты не обнаружили в исследованных консервах тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Также специалисты Роскачества не выявили нарушений по микробиологическим показателям (клостридии, плесени, дрожжи, патогенные микроорганизмы и спорообразующие бактерии). "Вся тушенка безопасна", - подчеркнули в организации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"Мы понимали, что доживаем последние часы". О подвиге несломленного генерала Карбышева
75 лет назад, в ночь на 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен на территории Австрии погиб генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС