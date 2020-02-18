Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роскачество завершило исследование тушенки и выяснило, что ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу, поскольку в них в том числе присутствуют следы антибиотиков и посторонние ДНК. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили по136 показателям качества и безопасности тушеную говядину 23 торговых марок из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, республик Бурятия и Марий Эл, Москвы и из Белоруссии. Стоимость тушеной говядины составила от 82,9 до 306,09 рубля (вес проверенных банок - от 325 до 388 г).

"Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством (требования есть только к сырью, но не к конечному продукту). По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении.

Более того, в консервах одной из торговых марок было выявлено более 1 тыс. мкг/кг антибиотиков при том, что обычно их следовые количества укладываются в показатель 1,4-5 мкг/кг. В ходе проверки говяжьей тушенки на ДНК животных эксперты обнаружили в продуктах шести торговых марок тушеного мяса ДНК свиньи, в трех - ДНК курицы, в одной - ДНК лошади. Эксперты также проверили соотношение в консервах мяса и бульона и в банках продуктов семи торговых марок зафиксировали почти 50% "воды".

В ходе органолептической экспертизы ко вкусу цвету, запаху и консистенции у экспертов Роскачества не возникли замечания лишь при исследовании тушеного мяса одной из торговых марок. Вяжущий привкус эксперты зафиксировали в тушеном мясе четырех торговых марок, просто посторонние запах и привкус - в продуктах двух торговых марок, привкус и запах пищевых добавок - в говядине одной торговой марки. Кроме того, как сообщили в Роскачестве, в тушеном мясе четырех торговых марок не был выражен аромат пряностей, а в продуктах еще двух торговых марок не только не выражен аромат пряностей, но и добавлены посторонние запах и привкус.

В шести случаях бульон был коричневым, что, по данным Роскачества, предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок, что может свидетельствовать о том, что для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье. Главными замечаниями специалистов к внешнему виду самого мяса стало наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов, а также наличие кусочков менее 30 г, которые не допускаются ГОСТом. Причем если где-то их было около 10%, то в четырех случаях - 100%.

Безопасная продукция

В то же время согласно результатам исследования, эксперты не обнаружили в исследованных консервах тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Также специалисты Роскачества не выявили нарушений по микробиологическим показателям (клостридии, плесени, дрожжи, патогенные микроорганизмы и спорообразующие бактерии). "Вся тушенка безопасна", - подчеркнули в организации.