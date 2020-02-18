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Распространение коронавируса нового типа

В Токио заявили, что считают адекватной организацию карантина на круизном судне

Общее число заболевших на лайнере Diamond Princess достигло 454, он стал крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не усматривает каких-либо проблем в организации карантина на борту круизного лайнера Diamond Princess, где было выявлено массовое заражение новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Полагаю, что все было организовано адекватно", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов по поводу критики в адрес японских властей в связи с организацией карантина, которая высказывалась, в частности, в американской печати. "Соединенные Штаты, - подчеркнул генсек кабинета, - даже, напротив, выражали благодарность за действия японской стороны".

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на лайнере с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

В понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был в том числе диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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