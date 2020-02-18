В Токио заявили, что считают адекватной организацию карантина на круизном судне

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не усматривает каких-либо проблем в организации карантина на борту круизного лайнера Diamond Princess, где было выявлено массовое заражение новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Полагаю, что все было организовано адекватно", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов по поводу критики в адрес японских властей в связи с организацией карантина, которая высказывалась, в частности, в американской печати. "Соединенные Штаты, - подчеркнул генсек кабинета, - даже, напротив, выражали благодарность за действия японской стороны".

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на лайнере с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

В понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был в том числе диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.