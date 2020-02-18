СМИ: главный врач больницы в Ухане умер от коронавируса

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Главный врач больницы "Учан" в городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) во вторник умер от нового коронавируса. Как сообщило Центральное телевидение Китая , Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим этого заболевания.

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Накануне в китайских социальных сетях появилась информация о смерти Лю Чжимина. Однако позже пост был удален, ряд китайских СМИ опровергли эту информацию. В 09:38 утра вторника (04:38 мск) журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Однако в 10:30 (05:30 мск) была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса.

Лю Чжимин родился в 1969 году в провинции Хубэй, в 1991 году окончил медицинский факультет Уханьского университета, специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм, внутричерепных опухолей, цереброваскулярных патологий.

14 февраля также стало известно о смерти медсестры уханьской больницы "Учан". Лю Фань умерла в возрасте 59 лет от нового коронавируса.

По данным на 14 февраля Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди медработников превысило 1,7 тыс. человек. По словам представителей ведомства, это число "постоянно растет".

В новость внесена правка (08:26 мк) - передается с исправлением должности; верно - главный врач