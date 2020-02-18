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Новый прогулочный маршрут по Байкалу запустят с берега Бурятии в 2020 году

В регионе также хотят запустить речные туры по рекам Селенге, Баргузину, Снежной, Турке, Верхней Ангаре, Уде, Иркуту
Описание
© Максим Каширин/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Прогулочный маршрут по Байкалу будет запущен в 2020 году в Бурятии с восточного берега озера, сообщили во вторник ТАСС в минтуризма республики.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил о том, что развитие туристической отрасли до конкурентоспособного уровня требует много времени и средств, что необходимо создавать инфраструктуру с достаточным количеством гостиниц, ресторанов, кафе и маршрутов. Летом 2018 года в Бурятии появился первый регулярный пассажирский рейс прогулочного теплохода "Святой Лука" с берега в Бурятии до иркутского побережья, сообщением порт Турка - остров Ольхон (бухта Загли). Летом 2019 года программа перевозок продолжилась.

"В целях активизации развития круизного туризма в Республике Бурятия состоялось рабочее совещание. На нем компанией ООО "Водоходъ" озвучены планы по развитию круизного и прогулочного туризма в акватории озера Байкал. По информации компании "Водоходъ", в 2020 году [компанией] запланирован пробный запуск маршрута на судне на воздушной подушке на 50 мест", - сказали в министерстве.

Сейчас Минтуризма Бурятии совместно с компанией "Водоходъ" прорабатывает вопросы по развитию пассажирских и туристических маршрутов водным транспортом. "Для обеспечения безопасного судоходства на внутренних водных путях будут проведены дноуглубительные работы. В навигацию этого года будет эксплуатироваться земснаряд ВС-403", - добавил собеседник агентства.

В региональном министерстве туризма также отметили, что сейчас прорабатываются и другие варианты водных маршрутов по территории республики. Кроме акватории Байкала интерес представляют речные туры по рекам Селенге, Баргузину, Снежной, Турке, Верхней Ангаре, Уде, Иркуту. "У туроператоров республики есть высокая заинтересованность в развитии водного транспорта. Учитывая планируемый рост чартерных рейсов, круизное направление представляется наиболее перспективным для турсферы республики", - добавили в министерстве.

В Бурятии расположено четыре порта - в поселке Турке, городе Улан-Удэ, поселке Нижнеангарске и городе Северобайкальске. Также есть семь причалов - в городе Улан-Удэ, в поселках Нижнеангарске, Усть-Баргузине, Хакусы, Энхалуке, Сухой, Танхое. Порт в селе Турка является основным принимающим пунктом для водного транспорта на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань".

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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