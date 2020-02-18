Волгоградское отделение РВИО отреставрирует Т-34 вблизи Мамаева кургана

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Активисты волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) отреставрируют до конца 2020 года танк Т-34 "Челябинский колхозник", который в качестве памятника был установлен вблизи Мамаева кургана в начале 1970-х годов. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения РВИО Виктор Василевский.

Почти 50 лет ремонт и реставрация танка не проводились, из-за чего он пришел в неприглядное состояние.

"Танк Т-34 построен в годы войны в Челябинске на средства колхозников, поэтому он и получил именное название "Челябинский колхозник". Танк участвовал в боях за Сталинград, после войны был установлен на 3-метровом постаменте вблизи Мамаева кургана в качестве памятника и за все долгие годы его внешний вид стал заброшенным и неприглядным, о чем было много обращений жителей Волгограда. Принято решение в рамках проекта "Своих не бросаем" до конца года отреставрировать и сам танк, и постамент, а также благоустроить территорию вокруг памятника", - сказал Василевский, который возглавляет фонд социальных проектов "Наследие". На средства этого фонда и на благотворительные пожертвования граждан и будет выполнена реставрация памятника.

Василевский отметил, что в настоящее время идет согласование на проведение реставрации, "это требует довольно длительного времени, потому что памятник хотя и не является объектом мемориального комплекса на Мамаевом кургане, тем не менее является федеральной собственностью".

По расчетам одной из лицензированных компаний, ориентировочная сумма реставрации памятника составит около 5 млн рублей. "Все работы будут выполнены за счет фонда социальных проектов, также на сайте военно-исторического музея "Наследие" будут размещены реквизиты для желающих перечислить на реставрацию памятника благотворительные средства", - уточнил глава регионального отделения РВИО.

Василевский ранее сообщал ТАСС, что в рамках международного проекта "Своих не бросаем" к 75-летию Победы планируется отреставрировать советскую технику времен войны на мемориальном комплексе "Зееловские высоты" в Германии. Там волгоградские активисты РВИО приведут в надлежащий вид танк Т-34, пушку ЗИС-3, боевую машину БМ-13 "Катюша", 152-мм гаубицу, 120-мм миномет и прожекторную установку АПМ-90. Восстановление техники будет организовано на внебюджетные средства и добровольные пожертвования.