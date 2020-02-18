В 2020 году в России планируют открыть 737 детсадов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 700 детских садов на 103 тыс. мест планируется открыть в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В 2019 году в России введено в эксплуатацию 577 дошкольных организаций, что обеспечило 78 965 новых мест. В этом году планируется ввести 737 дошкольных организаций на 103 868 новых мест", - говорится в сообщении.

Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. мест.