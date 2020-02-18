Трутнев против строительства ЖК "Горная Ривьера" на склоне курорта "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время поездки в Южно-Сахалинск во вторник высказался против строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" на склоне спортивного курорта "Горный воздух".

Жилой комплекс планировалось строить на горе Большевик, которая входит в состав спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Должны были вырубить не менее 83 га леса, в том числе часть памятника природы "Роща ореха манчжурского". С октября 2019 года Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура ведет проверку по факту вырубки рощи. Жители Сахалинской области написали обращение в адрес федеральных и областных властей с просьбой о недопущении стройки.

"Совершенно очевидно: не надо строить коттеджные поселки на горнолыжном склоне. На острове Сахалин место еще есть, его надо найти, выделить на конкурентной основе в соответствии с законодательством, а непосредственно на горнолыжной трассе могут быть только объекты, относящиеся к горнолыжному отдыху, к сервису, к размещению людей, которые будут здесь кататься", - сказал Трутнев журналистам.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что до конца года планируется подготовить проект планировки "Горного воздуха" и предложить места для размещения гостиничного комплекса. По его словам, такое решение не оттолкнет инвесторов, а, наоборот, позволит расширить их число и создать конкурентную среду.

Лимаренко 3 февраля в своем Instagram сообщил, что власти области и администрация Южно-Сахалинска также выступили против строительства на склоне спортивного курорта "Горный воздух" ЖК "Горная Ривьера", включающего таунхаусы, автостоянки, гостиничные домики и SPA-центр, и направил соответствующее уведомление в АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

Горнолыжный курорт "Горный воздух" считается визитной карточкой островного региона. Ежегодно он обеспечивает значительную часть туристического потока на Сахалин. В 2016 году комплекс стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.