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Минобрнауки: онлайн-курсы не смогут полностью заменить традиционное высшее образование

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что лучшего всего онлайн-обучение подходит для получения второго и последующих высших образований

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Онлайн-курсы должны быть обязательной частью образовательных программ российских вузов, но полностью заменить традиционное высшее образование они не смогут. Такое мнение высказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-1".

"Они [онлайн-курсы] должны быть обязательной частью получения образования в любом университете, но полностью заменить традиционное образование [не смогут] <…> Наверное, должны быть и такие предложения в случае, если они устраивают заказчика, то есть выпускника школы", - сказал он.

Как считает Фальков, лучшего всего онлайн-обучение подходит для получения второго и последующих высших образований.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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