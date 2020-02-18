Акция мира и согласия пройдет в 20 городах Сербии в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 18 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Масштабная Акция мира и согласия, стартовавшая с церемонии закладки первого камня в основание Вечного огня в Белграде, пройдет в 20 городах Сербии в честь 75-летия Победы. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Закладкой камня в основание Вечного огня в Парке освободителей Белграда стартовала большая акция - Акция мира и согласия, посвященная 75-летию Победы, которая пройдет по 20 городам Сербии", - заявила она.

Ранее в ходе визита в Белград министра обороны РФ Сергея Шойгу в Парке освободителей Белграда вместе с первым камнем в основание Вечного огня была заложена капсула с Пискаревского кладбища. По словам Митрофановой, это имеет глубокий символический смысл.

"Вообще Вечный огонь пошел с Пискаревского кладбища, огонь в Москве был не первым, он был взят с Пискаревского кладбища. Принесение сюда земли с Пискаревского кладбища напоминает о многовековой дружбе и сотрудничестве между Россией и Сербией и, конечно, очень символично. Через месяц здесь будет Вечный огонь, будет торжественная церемония, мы надеемся, что президент [Сербии Александар] Вучич тоже будет на этой церемонии. После этого в 20 городах Сербии пройдут концерты, патриотические акции, в которых примут участие местные жители и местные волонтеры", - рассказала глава Россотрудничества.

Автором первого в Сербии архитектурного комплекса "Вечный огонь" стал академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников. Проект осуществляется при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Сербия, мэрии Белграда, Министерства обороны РФ, Министерства обороны Сербии, представительства Россотрудничества в Сербии, российских и сербских бизнес-структур.