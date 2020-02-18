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"Бойскауты Америки" объявили себя банкротами на фоне судов о сексуальных домогательствах

Как отметила газета The Wall Street Journal, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит "Бойскаутам Америки" сохранить активы местных отделений

ТАСС, 18 февраля. Организация "Бойскауты Америки" (The Boy Scouts of America) начала процедуру банкротства на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении организации.

В нем сказано, что инициирование процедуры банкротства связано со стремлением организации "выплатить компенсации всем тем, кто в прежние годы пострадал [от домогательств], а также желанием продолжить осуществлять свою деятельность". Как отметила ранее газета The Wall Street Journal, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит "Бойскаутам Америки" сохранить активы местных отделений.

За последние годы против организации было подано около 300 исков с обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело к сокращению числа ее членов и снижению доходов.

Организация "Бойскауты Америки" многие годы считалась хранительницей традиционных американских ценностей, однако в 2014 году она отменила запрет на прием в свои ряды лиц, открыто признающихся в нетрадиционной ориентации. В 2017 году организация впервые допустила в свои ряды трансгендеров.

На сегодняшний день в организации "Бойскауты Америки" состоят около 2,4 млн человек. Еще около миллиона человек оказывают ей различное содействие.

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США
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