"Бойскауты Америки" объявили себя банкротами на фоне судов о сексуальных домогательствах

ТАСС, 18 февраля. Организация "Бойскауты Америки" (The Boy Scouts of America) начала процедуру банкротства на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении организации.

В нем сказано, что инициирование процедуры банкротства связано со стремлением организации "выплатить компенсации всем тем, кто в прежние годы пострадал [от домогательств], а также желанием продолжить осуществлять свою деятельность". Как отметила ранее газета The Wall Street Journal, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит "Бойскаутам Америки" сохранить активы местных отделений.

За последние годы против организации было подано около 300 исков с обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело к сокращению числа ее членов и снижению доходов.

Организация "Бойскауты Америки" многие годы считалась хранительницей традиционных американских ценностей, однако в 2014 году она отменила запрет на прием в свои ряды лиц, открыто признающихся в нетрадиционной ориентации. В 2017 году организация впервые допустила в свои ряды трансгендеров.

На сегодняшний день в организации "Бойскауты Америки" состоят около 2,4 млн человек. Еще около миллиона человек оказывают ей различное содействие.