Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам, - отметил Путин. - Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания".

Президент пожелал Гладкову здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях.

Геннадий Гладков - российский композитор, народный артист РФ (2002). Автор музыки к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и др.