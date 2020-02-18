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Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем

Президент России отметил вклад народного артиста в развитие отечественного искусства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам, - отметил Путин. - Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания".

Президент пожелал Гладкову здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях.

Геннадий Гладков - российский композитор, народный артист РФ (2002). Автор музыки к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и др.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГладков, Геннадий Игоревич
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