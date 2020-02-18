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Распространение коронавируса нового типа

У работавшего на лайнере Diamond Princess медика обнаружен коронавирус

В японской префектуре Вакаяма зафиксированы три новых случая заболевания

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в японской префектуре Вакаяма. Об этом на пресс-конференции во вторник объявила администрация префектуры.

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Отмечается, что один из заболевших - сотрудник медицинской бригады экстренного реагирования при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, который работал на круизном лайнере Diamond Princess, где было выявлено массовое заражение новым коронавирусом.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на лайнере с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

17 февраля японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был в том числе диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян. Всего же на территории Японии к настоящему времени было выявлено 522 случая заражения новым коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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