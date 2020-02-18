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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Китае за восемь дней открыли линию по производству защитной одежды для медиков

По данным агентства "Синьхуа", фабрика начала работать в круглосуточном режиме

ТАСС, 18 февраля. Руководство швейной фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая за восемь дней организовало новую линию по производству защитной одежды для медицинского персонала на фоне распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

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По словам руководства предприятия, фабрика начала работать в круглосуточном режиме для удовлетворения спроса на защитные костюмы, вызванного эпидемией нового коронавируса. Отмечается, что новая линия позволит ежедневно выпускать 1 тыс. единиц этой продукции.

25 января Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что власти уже направили в город Ухань более 14 тыс. единиц защитной одежды и намерены организовать отправку дополнительной партии в размере 100 тыс. единиц.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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