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75-летие Победы

Президент Таджикистана примет участие в праздновании 9 мая в Москве

Эмомали Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы

ДУШАНБЕ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 9 мая в Москве. Об официальном ответе главы государства на приглашение российского коллеги сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе пресс-конференции во вторник.

"Таджикистан официально подтвердил России участие главы государства в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома фашистских захватчиков", - сообщил министр, отметив, что этот праздник имеет мировое значение.

9 мая в Москве будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества будут организованы на самом высоком уровне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали75-летие Победы
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