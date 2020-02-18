Россотрудничество проведет мероприятия в честь 75-летия Победы по всему миру

БЕЛГРАД, 18 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Памятные мероприятия пройдут в этом году в честь 75-летия Победы во всех представительствах Россотрудничества по всему миру. Об этом этом заявила ТАСС глава агентства Элеонора Митрофанова.

"Этот год во всех представительствах Россотрудничества, конечно, посвящен 75-летию Победы, во многих столицах и городах, где мы присутствуем, пройдут крупные мероприятия. Например, одним из очень символичных я бы назвала акцию "Дорогами Победы: евреи-красноармейцы в Великую Отечественную войну". Это большой проект, который мы сделали вместе с американским фондом и который до апреля будет находиться во Франции, потом поедет в Тель-Авив, потом будет в Германии три месяца. Кроме того, в этом году еще одна большая, знаменательная дата - это 100-летие исхода (эскадры Императорского Черноморского флота из Крыма и Севастополя - прим. ТАСС), она тоже будет отмечаться во многих странах, наши соотечественники очень активно принимают в этом участие", - сообщила Митрофанова.

"Мы вообще работаем с большим количеством партнеров. Мы подписали большое соглашение с Союзом музеев России, сделан специальный портал. Это очень оживило работу за рубежом по представлению российской художественной культуры", - отметила она.

Глава Россотрудничества особо отметила деятельность представительства агентства в Сербии. "В Сербии у нас огромное количество проектов, наш Русский дом работает здесь по всей стране, а не только в Белграде. Здесь очень благодатная почва для такой работы, очень хорошо воспринимается все что мы предлагаем и делаем", - рассказала она.

Российский центр науки и культуры в Белграде (Русский дом) недавно отметил свое 86-летие. Старейший из русских центров науки и культуры в мире, Русский дом в Белграде был основан в 1933 году на средства российских эмигрантов и носил имя императора Николая II. Здесь существовали театр, библиотека, гимназия и начальная школа, издательство, музей Николая II и музей русской конницы, гимнастический зал, общество русских литераторов, художников и музыкантов, научный институт, домовая церковь, русский ресторан. Русский дом являлся средоточием общественной, культурной, научной и религиозной жизни русских эмигрантов, ежедневно его посещали более 2 тыс. человек.

После Второй мировой войны Русский дом стал называться Домом Советской культуры, в этом качестве он просуществовал вплоть до начала 1990-х. В 1994 году центр продолжил свою работу под нынешним названием. Сейчас Российский центр науки и культуры в Белграде является представительством Россотрудничества в Сербии.