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Мишустин поздравил композитора Гладкова с днем рождения

Российский премьер отметил, что работы народного артиста удивляют своей оригинальностью и красотой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Ваши работы неизменно удивляют своей яркостью, оригинальностью и красотой, - отметил Мишустин. - В полной мере это относится к музыке, созданной Вами для анимационных и художественных фильмов, театральных постановок".

Премьер добавил, что мелодии Гладкова отличаются самостоятельностью, а его творчество всегда современно и находит своих слушателей среди самых разных возрастов.

Геннадий Гладков - российский композитор, народный артист РФ (2002). Автор музыки к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и другим.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГладков, Геннадий Игоревич
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