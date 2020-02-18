СМИ: в Китае создали роботов для измерения температуры тела людей в толпе

ТАСС, 18 февраля. Инженеры из транспортного университета китайского города Сиань (центральная провинция Шэньси) создали роботов для выявления повышенной температуры тела у людей в толпе в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство " Синьхуа ".

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"Вручную за один раз можно измерить температуру только у одного человека, а наши роботы могут одновременно измерять ее сразу у нескольких человек", - приводит агентство слова профессора Сианьского транспортного университета Мэй Сюэсуна.

Разработанные его командой тепловизорные устройства могут не только измерять температуру, но и распознавать и идентифицировать лица.

Ранее многие технологические компании Китая сообщали о разработках устройств, помогающих в борьбе с коронавирусом. Так, например, китайская IT-компания Neusoft заявила о создании мобильных роботов, проводящих дезинфекцию помещений, доставку медоборудования и сбор информации о пациентах.